Edilizia scolastica, Milano affida ad MM la manutenzione ordinaria

Edilizia scolastica, il Comune di Milano affida ad MM la manutenzione ordinaria

Rendere più efficiente il servizio, abbattere i costi, garantire continuità: questi gli obiettivi della delibera approvata in Giunta che detta le linee di indirizzo per l’affidamento ad MM Spa del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia scolastica del Comune di Milano per 25 anni. Dal gennaio del 2020 MM Spa si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e del pronto intervento degli edifici scolastici milanesi. In questa prima fase transitoria è stata istituita una prima struttura operativa ed è stato anche attivato un servizio di CRM (Customer Relationship Management) con l’obiettivo di migliorare progressivamente la programmazione e la realizzazione dei necessari interventi.

Nel corso del 2020, la gestione interna di MM Spa ha garantito una maggiore efficienza ed efficacia rispetto ai fornitori esterni. In particolare MM Spa ha evaso il 92% dei lavori assegnati, a fronte di un 66% degli appaltatori esterni precedenti, con un incremento di interventi mensili e un abbattimento medio dei tempi di attesa. Nello stesso tempo, l’utilizzo dei sistemi informatici ha consentito di accedere con tempestività alle informazioni, favorendo un’analisi della situazione e una migliore gestione delle manutenzioni. E la messa a disposizione di un “Portale Web”, direttamente accessibile da parte delle strutture scolastiche e dei Municipi, ha anche consentito l’informazione diretta sui tempi d’intervento e sull’andamento della risoluzione delle segnalazioni, garantendo maggiore trasparenza.

Alla luce dei risultati ottenuti, si è deciso di affidare questo servizio a MM Spa per i prossimi 25 anni, a fronte di un corrispettivo economico di 7 milioni e 953 mila euro annui, Iva esclusa.La struttura operativa di MM Spa garantirà complessivamente, per tutti gli anni di convenzione, l’esecuzione di 5.407 interventi manutentivi annuali, il cui numero soddisfa le esigenze manutentive annuali del patrimonio scolastico, stimate in circa 5 mila interventi. La gestione del servizio sarà effettuata attraverso l’acquisizione di idonee risorse umane e strumentali, la previsione di una struttura aziendale dedicata e di presidi articolati per Municipi.Lo scopo dell’Amministrazione è quello di raggiungere una maggiore efficienza: rispondere tempestivamente alle richieste, avere un costante monitoraggio della situazione, oltre a beneficiare di significative economie di scala e della possibilità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, con l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore sicurezza nelle scuole. Il tutto, ovviamente, sotto il costante monitoraggio degli uffici comunali.

“L’affidamento ad MM della manutenzione ordinaria – ha spiegato Paolo Limonta, assessore all’Edilizia Scolastica - ha dato ottimi risultati. La presenza dei direttori operativi in ciascun Municipio ha permesso di facilitare le comunicazioni e migliorare la rapidità degli interventi, il sistema di gestione ha aumentato la trasparenza e reso tracciabile tutti i servizi. Con questo modello ci poniamo l’obiettivo, nel lungo periodo, di programmare sempre più efficacemente gli interventi, passando da un approccio emergenziale ad una gestione programmata. Si tratta di un impegno di quasi 200 milioni che dimostra l’attenzione di questa Amministrazione per il futuro delle scuole milanesi”.