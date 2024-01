Edilizia sostenibile, HabiSmart: le otto startup selezionate

HabiSmart, l’acceleratore Made in Italy per la crescita di startup che sviluppano soluzioni o servizi innovativi per il settore PropTech ed Edilizia Sostenibile della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, comunica le 8 startup selezionate dal programma durante il secondo batch che si concluderà il 15 febbraio con il Demo Day, una giornata in cui ogni startup presenterà la propria idea ad una vasta platea di corporate e investitori.

Le startup selezione da HabiSmart

Le startup selezionate da HabiSmart sono: Bimcubes, che realizza soluzioni che migliorano l’utilizzo del BIM per la digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni; BuildTrust, piattaforma che utilizza la Blockchain nell'industria delle costruzioni per il controllo, il monitoraggio e la trasparenza dei progetti in tempo reale; C-ty, software analitico per le agenzie immobiliari che consente di prendere decisioni ed elaborare strategie aziendali basate sui dati; Datasinc, sfrutta l’Intelligenza Artificiale per l'analisi di grandi insiemi di dati nel mercato immobiliare e nel mercato del credito delle procedure giudiziarie; FreedHome, piattaforma per l'affitto di immobili e marketplace per tutti i servizi legati alla gestione delle proprietà; Hausme, soluzione end-to-end per le ristrutturazioni residenziali che automatizza la generazione di preventivi grazie all'AI; Perlo Software, piattaforma di risk and project management che consente agli sviluppatori immobiliari di aumentare la produttività, ridurre le emissioni ed eliminare i sovraccosti grazie all'Intelligenza Artificiale; Smart Domotics, soluzione integrata cloud e IoT per l'acquisizione, l'analisi, il monitoraggio e l'automazione dei dati per l'efficienza energetica.

I vantaggi del programma per startup di HabiSmart

HabiSmart prevede numerosi vantaggi per le startup selezionate dal Programma, tra cui: un primo investimento di 143.750 euro, l’accesso al mercato, al network e al supporto dei migliori stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione, un ulteriore investimento follow-on fino a 300.000 euro per le migliori tra le startup selezionate; supporto end-to-end su prodotti, business, investimenti e mentor; servizi aggiuntivi messi a disposizione dai partner del programma e il prestigioso spazio di coworking messo a disposizione da COIMA nel quartiere di Porta Nuova, la cui piattaforma tecnologica di gestione di distretto fungerà da test-bed permettendo alle startup di testare i propri prototipi.

Habismart è un’iniziativa di CDP Venture Capital, insieme a Digital Magics, incubatore certificato e acceleratore di startup quotato su Euronext Growth Milan, e MassChallenge Switzerland. Promotori del progetto sono Ariston Group, NovaCapital, COIMA, mentre aderiscono come corporate partner a supporto dell’iniziativa Planet Smart City, Reale Group, Gabetti Lab, Costim.