Eitan: nonno agli arresti domiciliari in Israele, indagata anche nonna materna

La polizia israeliana ha messo agli arresti domiciliari Schmulik Peleg, il nonno di Eitan Biran, l'unico sopravvissuto di un incidente in funivia sul Mottarone a maggio. L'accusa contestata e' quella di aver rapito Eitan e di averlo portato in Israele, lo scrive Times of Israel. Biran, 6 anni, e' sopravvissuto all'incidente che ha ucciso i suoi genitori, suo fratello minore e due bisnonni.

"A me risulta che gli sia stato richiesto di restare a disposizione della polizia". Lo afferma l'avvocato Paolo Sevesi, che assiste il nonno di Eitan, a proposito della notizia del suo arresto. "Escludo che alla base dell'arresto del nonno di Eitan ci sia un mandato d'arresto italiano".

"Ancora non sappiamo dove si trova Eitan. Speriamo di risolvere domani e grazie alla polizia israeliana sapere almeno dov'e'". Lo dice Or Norki, lo zio di Eitan marito della zia tutrice. "L'arresto e' un buon inizio. Spero che la saga finisca al piu' presto per il benessere mentale del bambino".

Eitan: ambasciata Israele, si spezza il cuore davanti a sviluppi

"Si spezza il cuore davanti agli ultimi e sorprendenti sviluppi legati al bambino Eitan Biran": lo ha affermato l'ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar, commentando il caso dell'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, portato di nascosto dal nonno in Israele. La rappresentanza diplomatica ha fatto sapere di seguire la vicenda sin dal momento in cui si e' verificato il disastro della funivia, lo scorso maggio, fino a oggi.

Le autorita' israeliane stanno seguendo il triste caso di Eitan Biran e se ne occuperanno in collaborazione con l'Italia, a beneficio del minore e in conformita' con la legge e le convenzioni internazionali pertinenti. Lo ha fatto sapere l'ambasciata d'Israele in Italia.

Eitan: ricorso Tel Aviv firmato da legali zia tutrice

Sono stati i legali israeliani della zia Aya, tutrice di Eitan, a presentare un ricorso al Tribunale di Tel Aviv per far tornare in Italia il bambino sequestrato dal nonno. L'istanza presentata dai legali israeliani al Tribunale per la famiglia di Tel Aviv "e' prodromica e preparatrice per un'eventuale attivazione della procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja". Lo precisa l'avvocato Cristina Pagni, legale della zia tutrice di Eitan, il bambino superstite dell'incidente del Mottarone al centro di un'aspra lotta familiare per il suo affido. "E' in corso di valutazione - aggiunge il legale - se la procedura debba essere attivata dall'Italia o da Israele, entrambi i Paesi potrebbero farlo". Avvocati israeliani e italiani della zia tutrice sono in costante contatto.

Eitan: indagata anche nonna, spunta uomo coi baffi

Di Eitan - ricostruisce l'AGI - ci sono poche notizie e confuse: lo zio Or dice che "viene tenuto in un buco, come un detenuto in una prigione di Hamas", gli avvocati del nonno che l'ha sequestrato fanno sapere che "sta bene". Anche l'inchiesta della Procura di Pavia procede sotto traccia con la sola novita' che anche Ester Cohen, l'ex moglie di Shmuel Peleg, e' indagata per il sequestro del bambino di cinque anni sopravvissuto all'incidente del Mottarone. La scena se la prendono la zia tutrice Aya e il marito Or. Lei affida ai legali il ricorso al Tribunale della famiglia di Tel Aviv per attivare la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja, la via giudiziaria per riportare Eitan in Italia. L'Ambasciata israeliana sembra orientata a questa soluzione e fa sapere che se ne occupera' in collaborazione con l'Italia, a beneficio del minore e in conformita' con la legge e le convenzioni internazionali. Lo zio manifesta altre idee, che annuncia ai cronisti davanti alla villetta di Travaco' Siccomario: "Serve una soluzione politica, quella legale e' troppo lunga, non siamo di fronte a una battaglia tra avvocati, ma a un crimine serio. Le autorita' israeliane dovrebbero sapere che e' stato rapito". Il suo appello: "Per il benessere e la salute di Eitan fatelo tornare subito in Italia".

Lo zio attacca poi il nonno che venerdi' scorso ha preso il bambino e l'ha portato in Israele con un aereo privato, tirando un ballo anche un misterioso uomo coi baffi della cui presenza il piccolo avrebbe riferito agli zii. "Nel corso di una visita Eitan e' stato tenuto due ore e mezza dentro la macchina da Ester Cohen e interrogato da una persona sconosciuta che non si e' mai identificata e che ha detto che il suo lavoro e' quello di cambiare i baffi. Gli ha fatto un sacco di domande, Eitan era sconvolto quando e' tornato a casa, aveva gli incubi". Il bambino sarebbe stato "in agitazione tutte le volte che incontrava il nonno" che poi l'ha rapito. Dalla parte dell'uomo che l'ha sequestrato, l'avvocato Sara Carsaniga punta alla volonta' del bimbo: "Andrebbe chiesto a lui con chi vuole vivere ma il Tribunale ha rigettato la nostra richiesta di sentirlo. Il bambino aveva il diritto a vivere sia in Israele sia in Italia. Tutte e due le famiglie hanno gli stessi diritti di rappresentare le proprie ragioni, la questione andava risolta prima ma il contraddittorio del Tribunale e' sempre stato a favore di una persona sola". Di Eitan si sa poco, ma resta un'immagine silenziosa e struggente tra le recriminazioni dello zio: "Quando stava con noi non andava nemmeno in bagno senza che la nonna non gli lasciasse i suoi occhialo o comunque un oggetto che testimoniasse il suo affetto in quel breve attimo di assenza".