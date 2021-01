Elezioni 2021, Meloni: “La candidatura migliore è quella di Dallocchio"



Se da una parte Beppe Sala da quando ha confermato di volersi ricandidare alla guida di Milano continua la campagna elettorale senza sosta, dall'altra, nel campo del centrodestra, non è ancora chiaro chi sarà a sfidare l'attuale primo cittadino.



Salvini ha fatto - con una certa decisione - il nome di Roberto Rasia. Ma non tutti gli alleati sembrano esserne convinti. In primis Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d'Italia spiega: "Per me ad oggi la candidatura migliore in campo e' quella di Maurizio Dallocchio" economista e professore all'Universita' Bocconi. "Con gli alleati parleremo anche di questo", ha chiarito la Meloni senza dare altre spiegazioni.



Va anche tenuto conto che lo stesso Dallocchio nei giorni scorsi aveva detto di non voler pensare ad una avventura politica: "In questo momento faccio felicemente il professore universitario, ho qualche attività professionale. Un cambiamento a 180 gradi della vita è difficile francamente da prendere in considerazione".



Di certo si tratta di una partita che andrebbe sciolta al più presto visto che Sala si sta già muovendo e il centrodestra non può permettersi di arrivare troppo tardi con la scelta di un suo uomo. Che a quel punto dovrà correre.