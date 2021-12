Elezioni del consiglio metropolitano di Milano, il Pd esulta

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato delle votazioni, seppur di secondo livello, del Consiglio di Città Metropolitana. Un organo importante che dobbiamo certamente rilanciare e riformare, ma da cui passeranno i principali temi che ci ritroveremo ad affrontare nei prossimi mesi ed anni. Il risultato elettorale ha permesso l’elezione di consiglieri metropolitani capaci e preparati, espressione di tutti i territori dell’area metropolitana e delle competenze del Consiglio Comunale del capoluogo. Abbiamo costruito una lista ampia e plurale. Ancora una volta, il PD è perno centrale del governo del centrosinistra milanese, compresa la città metropolitana. Il legame tra Milano e l’area metropolitana sarà sempre più stretto. A tutti i consiglieri eletti, a fianco del sindaco Sala, auguro un buon lavoro per i prossimi cinque anni e per le esigenze che saranno chiamati a rispondere a partire dalla delicata sfida del Pnrr”. Lo ha detto la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani commentando i risultati dell’elezione del Consiglio metropolitano che vedono la lista della coalizione C+ Milano Città metropolitana al primo posto con 41096 voti ponderati e l’elezione di 13 rappresentanti.