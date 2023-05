Elezioni, en plein di Forza Italia in Brianza. Fabrizio Sala: "Grande vittoria"

“Con la vittoria del sindaco di Carate Luca Veggian e del sindaco di Macherio Franco Redaelli Forza Italia ha fatto l’en plein in Brianza”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del partito a Monza e Brianza.

Fabrizio Sala: "Elezioni, grande vittoria del centrodestra unito"

“Queste elezioni sono una grande vittoria del centrodestra che, unito, rappresenta una valida scelta di governo anche a livello locale. Forza Italia, nella fattispecie, conferma un ottimo risultato: a Carate Brianza, ad esempio, è il primo partito con oltre il 21%. O ancora a Macherio, per la prima volta, un sindaco di Forza Italia amministrerà la città”.

Fabrizio Sala: "Forza Italia è il centro della maggioranza"

“Ci confermiamo - ha rimarcato Sala - il centro della maggioranza, un partito fatto di persone competenti, tanti giovani e tanti volontari a cui va il nostro ringraziamento: un partito vicino alle esigenze dei cittadini” ha aggiunto Sala, che ha poi concluso. “Probabilmente qualche comune dovrà ancora attendere i ballottaggi, ma i risultati di questa prima tornata ci fanno ben sperare. Come ha ricordato il nostro Presidente Silvio Berlusconi andare a votare è indispensabile per non lasciare il nostro futuro nelle mani di altri”.