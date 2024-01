Elezioni. Fontana: "La Lega non scomparirà. Vannacci? Scelta importante"

"Nel calo della Lega tanti sperano. Tanti auspicano la fine della Lega da 30 anni. La Lega non solo non scomparira' ma sara' sempre piu' forte e sara' sempre piu' capace di essere elemento fondamentale per il futuro del nostro Paese". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dei World Transplant Winter Game.

Fontana: "Vannacci capolista della Lega? Scelta importante"

Fontana ha parlato dell'ipotesi che il generale Vannacci sia il capolista del Carroccio alle Europee: "E' una scelta che credo possa essere sicuramente importante, e' una persona che sta cercando di combattere per vincere il pensiero unico. Oltretutto mi sembra che le cose che dice non siano particolarmente aspre, ma cose di buon senso".

Fontana: "Centrodestra, troveremo l'accordo su tutto"

Più in generale il governatore lombardo commenta così la situazione nel centrodestra verso le regionali: "Credo che si trovera' un accordo su tutto. Credo che non ci sia da preoccuparsi assolutamente di nulla. Sono assolutamente convinto che non ci sia nessuna problematica". E infine: "Il terzo mandato per i governatori e' una cosa importante, che puo' essere presa in considerazione. Ci sono ottimi amministratori che e' giusto possano continuare".