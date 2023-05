Elezioni, Ghilardi si conferma a Cinisello con quasi il 60% dei consensi

Elezioni: nel Milanese i riflettori erano puntati soprattutto su Cinisello Balsamo, dove alla guida del centrodestra si ripresentava il candidato uscente Giacomo Ghilardi. Il leghista si è riconfermato già al primo turno sfiorando il 60% dei consensi trainato in particolare dalla sua civica che ha raggiunto il 27% dei consensi. Staccato il candidato del centrosinistra Luca Ghezzi, fermo al 34,73%. A seguire Roberto Mastromatteo (lista civica) al 2,79%, Giuseppina Gentile, Terzo Polo, 2,05%., Sergio Agrello (Italexit) al 0,47%.

Cinisello, Ghilardi: "Ha premiato la credibilità"

Intervistato dal quotidiano Il Giorno, Ghilardi ha commentato: "Credo sia stata apprezzata la vicinanza alla gente in ogni istante del mandato e non solo in campagna elettorale. Abbiamo iniziato un lavoro che aveva bisogno di continuare e questo è stato capito dai cinisellesi (...) Ha premiato la credibilità, l'esserci stati sempre sul territorio e la serietà di non fare promesse strane in campagna elettorale".