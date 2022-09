Elezioni, in Lombardia dominio centrodestra. Fratelli d'Italia primo partito

Elezioni, anche in Lombardia dominio centrodestra. Fratelli d'Italia primo partito

Elezioni politiche del 25 settembre, anche in Lombardia si afferma in modo convincente la coalizione di centrdestra. Per quanto riguarda il Senato, FdI, Lega e Forza Italia insieme superano il 51% dei voti, con il partito della Meloni al 28%, il Carroccio al 14,2% e gli azzurri all'8%. Noi moderati attorno all'1%.

Il centrosinistra raggiunge il 26,9&, con il Pd al 19%. Alleanza Verdi e Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,6% e Impegno Civico allo 0,3%.

Il Terzo Polo di Renzi e Calenda è al 9,8%, avanti al Movimento Cinque Stelle fermo al 7,2%

Lombardia: il voto per la Camera

Anche alla Camera si ripropone lo stesso schema, con il centrodestra avanti in tutte e quattro le circoscrizioni, seguito da centrosinistra, terzo polo e M5S. Fratelli d'Italia primo partito con consensi che oscillano tra il 32% nella circoscrizione 3 ed il 25,4% nella circoscrizione 1.

Elezioni, il voto a Milano: al Senato avanti il centrosinistra

Per quanto riguarda il voto a Milano, il capoluogo lombardo si conferma una anomalia, con il centrosininistra avanti al Senato con il 38,7%. Sostanziale equilibrio tra centrodestra e centrosinistra alla Camera a Milano.