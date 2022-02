Regionali, Fontana decide ma a marzo non succede niente. Inside

Non annuncerà niente a marzo. A marzo prenderà la sua decisione, che potrebbe anche non essere irrevocabile. Fonti di Affaritaliani.it Milano parzialmente ricostruiscono la dichiarazione di Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, alla Prealpina. Al giornale Fontana aveva spiegato che avrebbe sciolto la riserva sulla sua eventuale ricandidatura a marzo: "Avevo detto che la decisione verra' presa a marzo e confermo. Ne riparliamo a marzo", le sue parole. Quello che accadrà è che dunque fra circa due mesi inizierà ad affrontare il tema. Poi però è assai probabile che non lo annuncerà subito. Anzi, è praticamente certo che la sua decisione sarà sottoposta al segretario federale e da là partirà un periodo di riflessione. La partita è più lunga di quella che potrebbe sembrare oggi.

Fontana: "Lega, interessante l'idea di una federazione"

Nel corso dell'intervista, Fontana ha parlato anche della situazione della Lega e del centrodestra in generale: "Pieno appoggio a Salvini. Anzi di piu': non e' mai stato messo in discussione". "Il fatto che sia stato attaccato a sproposito - ha aggiunto intervistato dalla Prealpina - ci ha ulteriormente rafforzato al nostro interno". Nella riunione "abbiamo condiviso alcuni temi, prospettive e progetti che verranno meglio declinati in un prossimo incontro che abbiamo gia' stabilito che avverra' in tempi brevi", temi come il no alla revisione del catasto e interventi contro il caro bollette- Su questi, conferma Fontana, c'e' stata una votazione plebiscitaria al Federale, "nessuna voce dissonante, credetemi. Tutte le insinuazioni su altro sono state partorite da fuori, non dalla Lega". E per quanto riguarda il centrodestra, l'idea "di una federazione o di un partito repubblicano e' una prospettiva interessante sulla quale occorre lavorare, non possiamo essere gia' oggi ai dettagli".

