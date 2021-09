Elezioni Milano, Bernardo: "Confronto con Sala nei quartieri tra la gente"

Con i candidati sindaco e il primo cittadino uscente “stiamo organizzando dei dibattiti, ma mi farebbe piacere che il primo dibattito fosse in qualche quartiere in mezzo alle persone. Andiamo insieme e lì ci confrontiamo”. Così Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, sul confronto con i competitor in vista delle elezioni comunali, in occasione dell’incontro in piazza Cordusio per la presentazione dei capilista della sua lista civica ieri.

Bernardo presenta la sua lista civica

In merito alla squadra Bernardo ha commentato: “Sono soddisfatto perche’ siamo riusciti a raccogliere dalla società civile tante persone convinte e con voglia di correre”. Così il candidato sindaco del centrodestra. Antonio Genovese e Maria Sforza Brivio sono i capilista e tra i candidati ci sarà anche “un politico”, Manfredi Palmeri, consigliere comunale di lungo corso, già presidente del consiglio comunale in passato, e alle scorse elezioni candidato nella lista civica dell'allora candidato sindaco del centrodestra Stefano Parisi. All’incontro era presente il capolista Antonio Genovese, allenatore professionista di calcio, disabile, che ha sottolineato come la priorità della sua candidatura sia l’abbattimento delle barriere architettoniche per una città accessibile. Da professionista dello sport, una domanda anche su San Siro e il nuovo stadio: “Io sono un nostalgico, San Siro non lo abbatterei mai – ha detto il capolista della lista Bernardo -. Farei come Wembley, magari utilizzandolo per la Nazionale, è un tempio del calcio e sarebbe un peccato buttarlo giù”.

Bernardo: "Ho perso dieci chili in un mese"

"Ho perso 10 kg in un mese, sto cambiando anche gli abiti": lo ha raccontando Bernardo durante uno scambio di battute a Orario Continuato su Telelombardia. Merito della dieta, ha detto, ma anche del fatto di "correre giustamente per i quartieri ad incontrare le persone". Alla domanda se abbia ricevuto consigli da Silvio Berlusconi per fare la dieta il candidato del centrodestra ha risposto "No, l'unica cosa che mi ha detto è 'sono a tua disposizione sempre a qualsiasi ora ed è la cosa più bella'. Mi fa arrivare sempre messaggi positivi, le persone che gli sono attorno sono sempre carine e disponibili".