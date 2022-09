Elezioni, Movimento Cinque Stelle: presentati i candidati in città

Il Movimento 5 Stelle ha presentato a Milano i candidati ai collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato che corrono in citta' alle elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi ci sono delle riconferme che correranno per il secondo mandato e dei nuovi volti: Elena Sironi, Eugenio Casalino, che è stato consigliere regionale in Lombardia, Pierluigi Riccitelli, Stefania Mammi' deputata uscente , Matteo Cattaneo e Riccardo Olgiati, anche lui deputato uscente, e Nunga Lodi Denis.

Dario Violi: "A Milano pensiamo di essere in crescita"

A Milano "pensiamo di essere in crescita, abbiamo un buon riscontro - ha sottolineato il coordinatore lombardo e consigliere regionale Dario Violi a margine della presentazione - e bene la scelta della due giorni di Conte con un mix di presenza milanese, sia nel centro, a Corso Como, sia nei quartieri piu' popolari come a Baggio". "Inoltre abbiamo incontrato imprenditori. Sappiamo che Conte ha un grande consenso, forse piu' del Movimento a Milano - ha aggiunto -. Questo lo abbiamo riscontrato. Questo credo sia un segnale importante, siamo un movimento trasversale, che pone attenzione alle persone piu' povere che hanno capito le nostre politiche sociali, ma abbiamo anche consenso dal tessuto imprenditoriale lombardo"