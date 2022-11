Elezioni nuovo Rettore Politecnico. Ecco i quattro candidati in lizza

Si aprono le votazioni per scegliere il prossimo Rettore del Politecnico di Torino. Il successore di Ferruccio Resta, direttore anche della Conferenza dei Rettori delle Università, sarà scelto tramite un sistema di votazioni online. Come riporta Il Giorno, le urne elettroniche sono aperte oggi, per il primo turno, dalle 9 alle 17.59. I candidati in lizza sono Antonio Capone, Giulio Magli, Gianpaolo Rosati e Donatella Sciuto.

I profili dei candidati secondo “Il Giorno”

Antonio Capone, classe 1969, è docente di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano, dove è anche preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, membro del gruppo strategico Polimi2040, e direttore del Advanced Network Technologies Laboratory del Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria.



Giulio Magli, classe 1964, è astrofisico e archeoastronomo. Laurea e dottorato in Fisica matematica all’Università Statale di Milano, carriera accademica cominciata al Politecnico, La sua specialità è studiare le relazioni tra le architetture del passato e la volta celeste. Dopo dieci anni di studi in Egitto, le sue ultime ricerche si sono spostate sulle piramidi cinesi e sulle antiche tombe giapponesi.



Donatella Sciuto, casse 1962, prorettore vicario del Politecnico di Milano, con delega anche alla Ricerca, e docente di Informatica. Citata tra le “Inspiring Fifty“, le 50 donne italiane più influenti nel mondo dell’innovazione, dal 2013 è membro del Consiglio superiore della Banca d’Italia, è presidente del Consiglio di Sorveglianza della filiale di Milano e, dal 2018, anche in quello di Human Technopole.