Elezioni provinciali, Sorte: "Forza Italia elegge consiglieri ovunque si è votato"

"E' un bilancio piu' che positivo quello delle elezioni provinciali che si sono svolte ieri in quasi tutte le province lombarde. Abbiamo eletto consiglieri in tutte le province dove siamo andati al voto: Bergamo - dove abbiamo ottenuto il risultato migliore con l'elezione di tre consiglieri - Brescia, Sondrio, Varese, Cremona, Como, Lodi, Pavia, Lecco e Mantova. In totale, sedici consiglieri, che si aggiungono ai cinque presenti nei consigli provinciali di Milano e Monza. Un risultato straordinario, che ci permette di essere presenti di nuovo, dopo tanti anni, in tutti i consigli provinciali della Lombardia. Forza Italia c'e' e lo ha dimostrato anche in questa occasione". Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

Sorte: "Potremo raggiungere traguardi straordinari"

Sorte aggiunge: "Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti un importantissimo lavoro di riorganizzazione del partito anche e soprattutto sul territorio. Abbiamo svolto i congressi provinciali e di grande citta' a Milano, poi c'e' stato il congresso nazionale, che ha visto l'elezione del nostro Segretario Antonio Tajani. Nelle prossime settimane ci saranno i congressi comunali. Un lavoro fondamentale che, dopo i brillanti risultati alle ultime elezioni europee ed amministrative che hanno visto Forza Italia protagonista, ha portato anche a questo ottimo risultato. Il radicamento sul territorio prosegue, e siamo sempre di piu' il punto di riferimento di tutti i moderati, liberali, popolari. I sondaggi ci danno in crescita e, sono certo che proseguendo su questa strada potremo raggiungere altri straordinari traguardi".