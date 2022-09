Elezioni, Sala: "A Milano vigileremo sui diritti"

"Milano c'e', io ci sono. Non posso piacere a tutti, francamente non lo voglio nemmeno ma spero di essere ricordato come un sindaco che ha cercato di fare quello che ha promesso e ora prometto di continuare a far crescere Milano e di essere un'attenta sentinella del rispetto dei valori per i quali ci siamo battuti". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il voto delle elezioni politiche. "E di farmi sentire se dovessi percepire che cio' non stia avvenendo. L'ho fatto con Governi vicini a me, lo faro' con il nuovo Governo - ha aggiunto postando una foto della citta' dalle guglie del Duomo -. Non e' tempo di chiacchiere, tantomeno di proclami. C'e' da lavorare, e c'e' da essere piu' che mai fedeli a valori radicati nel vissuto della nostra citta'". "Viviamo in un Paese democratico, cosa che purtroppo non e' la normalita' nel mondo contemporaneo. Ho sempre pensato che la nostra vita, la mia vita, debba basarsi su diritti e doveri - ha concluso -. Certo, anche doveri. Ma i diritti faticosamente acquisiti non si toccano"