Elezioni, volano spintoni al mercato: Pd e Fdi, accuse incrociate. E denunce

Piovono accuse e denuce in vista delle elezioni comunali e il clima si fa sempre più teso e caldo a Milano. Silvia Roggiani, segretaria dem a Milano, e la candidata Pd al Consiglio Comunale Monica Romano, hanno denunciato un'aggressione al mercato di via Benedetto Marcello. Questa mattina - fanno sapere - durante un volantinaggio presso un banchetto a cui era presente la candida del PD al Consiglio comunale Monica Romano, al mercato di via Benedetto Marcello, un volontario è stato minacciato con frasi “ti vengo a cercare”, poi afferrato e strattonato in maniera violenta da un esponente dell’estrema destra milanese, che accompagnava Mattia Ferrarese, candidato di Fratelli d’Italia al Municipio 3. Secondo i dem, Lavarini avrebbe aggredito il volontario dopo che quest’ultimo ricevendo un volantino dal candidato di FDI lo avremme accartocciato. La polizia locale ha verbalizzato quanto loro riferito dal volontario, al quale sono stati dati 10 giorni di prognosi.

Completamente differente la versione di Mattia Ferrarese che sul suo profilo FB scrive: “L'episodio denunciato da Silvia Roggiani e Monica Romano del PD è assolutamente falso. Non c'è stata alcuna aggressione da parte di militanti della destra ai danni di un volontario del Pd. Anzi, è successo esattamente il contrario”. “Mentre era in corso un nostro volantinaggio al mercato la persona che ha denunciato la presunta aggressione si è avvicinata, inveendo e insultando. Contestualmente ha preso un volantino, lo ha stracciato e lo ha gettato contro il nostro sostenitore, continuando a strattonarlo e ad inveire – racconta Ferrarese -. L’aggressore a quel punto è stato semplicemente allontanato, senza alcuna forma di violenza. Soltanto in una fase successiva sono arrivati alcuni esponenti del Pd che avevano un banchetto lontano dalla scena, probabilmente attirati dalle urla dell’aggressore. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha identificato i presenti. Il nostro sostenitore ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine", ha spiegato Ferrarese.

A quanto pare la campagna elettorale prosegue senza esclusione di colpi e a suon di denunce reciproche e accuse.