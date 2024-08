Elisa Conzadori, travolta dal treno per un guasto: la famiglia cerca ancora giustizia dopo 4 anni

Quattro anni dopo la tragica morte di Elisa Conzadori, una trentina di persone, tra familiari, amici e residenti dei comuni lombardi di Maleo e Pizzighettone, si sono riuniti presso il passaggio a livello di Maleo, dove la 34enne fu investita da un treno Regio Express Milano-Mantova in corsa. La manifestazione, accompagnata da uno striscione, ha espresso la richiesta di giustizia dopo che l'inchiesta della Procura di Lodi per omicidio colposo a carico di tecnici di Rfi è stata archiviata due volte.

La famiglia spera in una nuova testimonianza

Il padre di Elisa ha dichiarato che, nonostante l'archiviazione del caso penale, il giudice civile potrebbe riaprire il processo per ascoltare nuovamente tutti i testimoni coinvolti. La commemorazione si è conclusa con un toccante gesto simbolico: il lancio di decine di palloncini bianchi in cielo, in ricordo di Elisa.