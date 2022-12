Elodie, una data a Milano a maggio 2023

Venerdì 12 maggio 2023. È questa la data da segnare in calendario per i fan di Elodie. La cantante annuncia uno show al Mediolanum Forum di Assago (Milano), prodotto da Vivo Concerti. L'artista, che ha già dimostrato in precedenza la sua versatilità sul palcoscenico, darà vita a uno spettacolo dall'appeal internazionale.

Elodie a Milano, la prima occasione per ascoltare le canzoni del nuovo album "Ok. Respira"

L'appuntamento al Mediolanum Forum sarà per il pubblico la prima occasione per ascoltare live le canzoni contenute nell'album "Ok. Respira", fuori il 10 febbraio, e alcune delle hit più famose tra cui l'omonimo singolo, uscito venerdì 9 dicembre. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.30 di mercoledì 14 dicembre su www.vivoconcerti.com e dalle ore 14.30 di lunedì 19 dicembre in tutte le rivendite autorizzate. Il 2023 di Elodie si preannuncia decisamente ricco di appuntamenti importanti: sarà anche tra gli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e usciranno il nuovo album e la sua prima docu-serie.