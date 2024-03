Emanuele Fiano presenta la “Piccola guida di sinistra per tempi difficili”

Emanuele Fiano, già deputato del PD, presenta la sua ultima fatica editoriale “Piccola guida di sinistra per tempi difficili”, autoprodotta e distribuita gratuitamente, sia in versione online, sia cartacea. Per Fiano, senza la politica non ci sarebbe la società come la conosciamo e senza la cultura politica, i valori, le visioni e le idee forti non ci sarebbe politica, intendendo ovviamente quella democraticamente rappresentativa, che funzioni. Da qui la scelta di realizzare un pamphlet, una piccola guida appunto, per offrire un contributo di riflessione e confronto.

La "Piccola guida di sinistra" di Fiano disponibile online

Costruita attraverso una “galleria” illustrata di personalità politiche e culturali del pensiero progressista, del socialismo democratico e del movimento sindacale e di loro frasi e pensieri, commentati e attualizzati dall’autore, il pamphlet si ottiene nella versione pdf online richiedendolo alla mail fiano2024@gmail.com, mentre la versione cartacea tascabile verrà distribuita nelle presentazioni pubbliche che verranno realizzate nelle prossime settimane, comprese quelle auto-organizzate da coloro che lo richiederanno sempre alla stessa mail.

Fiano: "La mia formula: valori, principi, idee"

“Mi sono permesso di definire “piccola guida” questo libricino proprio per fornire un semplice strumento per cominciare, o ricominciare, insieme la definizione delle nostre idee forti e della nostra visione. Ecco perché nell’occhiello al suo titolo ho scritto, diciamo così, la “formula” che, a mio avviso, genera l’azione politica, cioè “valori / principi / idee”, ecco perché sono andato alla ricerca di alcune figure significative, anche se ve ne sono ovviamente molte altre, della tradizione politica e culturale a cui faccio riferimento. Per stimolare a riflettere e recuperare la certezza di possedere delle radici, di avere alle spalle un lungo percorso fatto e di poterne fare uno nuovo e altrettanto di valore”.

La presentazione del libro di Fiano a Milano il 28 marzo

Primo appuntamento a Milano, giovedì 28 marzo alla storica Cooperativa Barona Satta, in Via Modica 8, a partire dalle ore 20,30. Dialogheranno con l’autore Lorenzo Guerini, Pierfrancesco Majorino, Andrea Orlando e Barbara Pollastrini. Interverranno, inoltre, Silvia Roggiani, segretaria lombarda del PD, Alessandro Capelli, segretario metropolitano del PD milanese e Santo Minniti, Presidente del Municipio 6 del Comune di Milano.