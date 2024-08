Emergenza caldo: a Brescia il piano per proteggere 16mila anziani soli

A Brescia, un piano di emergenza è stato attivato per sostenere circa 16.400 anziani soli durante le ondate di calore estivo. Il piano, sviluppato dall'Ambito Territoriale Sociale 1-Brescia in collaborazione con diverse fondazioni e associazioni locali, prevede l'accoglienza diurna degli anziani nei centri delle fondazioni cittadine, l'assistenza sanitaria per le situazioni di fragilità tramite l'ASST Spedali Civili di Brescia, e il trasporto per chi è privo di reti familiari, gestito da Auser Filo d'Argento. Inoltre, le associazioni di volontariato saranno coinvolte per offrire supporto non professionale, garantendo una rete di sicurezza per gli anziani più vulnerabili.

Piano Caldo 2024-2026: collaborazione rafforzata per un sostegno continuo

L'accordo per il periodo 2024-2026 consolida la collaborazione tra i vari enti coinvolti, affrontando il crescente fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, che costituisce il 25% dei residenti. Tra i 16.400 anziani soli, oltre 4.400 hanno più di 85 anni, un gruppo particolarmente a rischio. Il Piano Caldo 2024-2026 prevede un monitoraggio continuo degli anziani a domicilio attraverso le Equipe di Valutazione Multidimensionale dell'ASST, garantendo assistenza domiciliare e coordinamento con i medici di base per individuare tempestivamente le persone a rischio. Auser assicura il trasporto verso i centri di accoglienza diurna, supporto telefonico, e la diffusione di informazioni utili per fronteggiare il caldo.