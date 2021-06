Emergenza sicurezza a Corsico, Fratelli d'Italia chiede una commissione

Emergenza microcriminalità a Corsico: nel popoloso paese a sud di Milano si sono registrati diversi episodi che hanno suscitato preoccupazione, tra tafferugli ed aggressioni in pieno centro, risse e degrado generato da persone in stato di ubriachezza ed anche il danneggiamento di 15 vetture al parcheggio della stazione ferroviaria. Da qui la duplice iniziativa del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, costituito da Antonio Saccinto e Luigi Rapetti, che hanno depositato in Comune una mozione ed una ordinanza.

Spiegano i due esponenti: "Abbiamo fretta di dare una risposta a Cittadini e Commercianti infatti, dopo i gravi casi avvenuti in Città abbiamo deciso di proporre alcune soluzioni a chi amministra Corsico. Una interpellanza ed una mozione chiedendo tra le altre cose, l'apertura di un tavolo dedicato così da dare un contributo costruttivo sul tema della mancanza di sicurezza e che possa risolvere o arginare il problema nel periodo più breve possibile. Abbiamo fretta di dare più sicurezza alla nostra Città".

La mozione, oltre alla costituzione di una commissione di studio, chiede anche che sindaco e Giunta incontrino il prefetto ed i vertici delle forze dell'ordine operanti sul territorio. L'interpellanza pone invece dubbi sulla effettiva capacità di far rispettare la recente ordinanza che vieta la vendita d'asporto di bevande alcoliche dalle 20 alle 5, non essendo previsto l'ampliamento del turno della Polizia locale corsichese.