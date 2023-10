Emily Pallini, content creator aggredita da un tassista

Non inizia nel migliore dei modi la settimana di Emily Pallini, content creator che vanta 885mila follower su Instagram, ed è proprio con loro che si sfoga e racconta quello che le è successo lunedì mattina.

La ragazza si appresta a prendere un taxi e, una volta salita e indicata la destinazione, il tassista la incalza chiedendole se, per un tragitto così breve, avesse chiesto un taxi per paura di percorrerlo a piedi.

Emily Pallini, che aveva con sè una grande valigia pesante e qualche borsa, gli spiega il motivo per cui aveva preferito chiamare il mezzo.

La brutta esperienza vissuta

Una volta arrivata a destinazione si trova a discutere con l'autista poichè quest'ultimo non aveva il pos e lei non disponeva di contanti. L'influencer cerca di far valere il suo pensiero e il suo diritto di pagare con una carta ma, dall'altra parte, riceve come risposta solo urla e un atteggiamento verbalmente violento che va a discapito anche di un ciclista che, trovandosi nel mezzo della discussione, viene aggredito dalle urla del tassista.

Prima il panico e poi la condivisione sui social

Emily racconta di essere andata nel panico e di non aver avuto la prontezza di fare video, registrazioni o di chiamare qualcuno, mentre, il conducente, dopo aver sbattuto la valigia della ragazza sul marciapiede, torna in macchina e sfreccia via gridandole di non aver bisogno dei suoi soldi.

Dopo aver raccontato la sua esperienza sui social la content creator ha ricevuto testimonianze di altre ragazze che le hanno scritto e raccontato vicende simili e spiacevoli.