Energia: Lombardia prima in Italia per numero di imprese e addetti

Lombardia prima nella classifica delle regioni italiane per numero di imprese e di addetti del comparto energia. Con 5.273 imprese e 16.087 addetti guida la graduatoria italiana, seguono, in ordine, il Lazio con 2.059 ditte e 36.366 lavoratori, il Veneto con 2.094 attivita' e 4.062 dipendenti, il Piemonte con 2.011 unita' produttive che occupano 2.666 persone, quindi Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania. La Sicilia è soltanto decima fra le regioni italiane per numero di imprese e di addetti del comparto energia, con 1.409 aziende con 2.083 dipendenti. Iscriviti alla newsletter