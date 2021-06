Cesano Boscone: aggressione al personale Trenord, nuovo incontro in Prefettura

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Nella mattina di oggi, 10 giugno 2021, alle ore 6.00 presso la stazione di Cesano Boscone, sul treno Trenord 2495 si è verificato l’ennesimo tentativo di aggressione ai danni di un capotreno. “Il lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, è stato seguito da un passeggero armato di “taglierino con lama estratta” che ha tentato di raggiungerlo. Solo l’aiuto del collega macchinista e l’immediato coinvolgimento di Polfer e Carabinieri, che sono riusciti a fermare il malintenzionato, hanno impedito il peggio. Le organizzazioni sindacali – in una nota - esprimono solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questo ennesimo drammatico episodio che testimoniamo un “trend” di crescita costante. Da tempo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, SLM Fast Confsal, UGL Ferrovieri, Faisa Cisal stigmatizzano tali atti criminali e ingiustificabili e hanno riavviato un primo del confronto con le aziende (con la mediazione del Prefetto) per affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata. Proprio nella giornata odierna è arrivata la nuova convocazione in Prefettura di Milano per il giorno 30 giugno: ci attendiamo passi in avanti affinche’, con l’impegno ed il coordinamento di tutti, si riescano ad attivare celermente quelle misure necessarie a garantire la sicurezza a lavoratori ed utenti”; conclude la nota.