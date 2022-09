Enrico Letta, Ministero a Milano: “Non mi scandalizza decentramento”

Enrico Letta e il Ministero a Milano: “Non mi scandalizza decentramento”

"L'idea della presenza di un ministero a Milano non è nuova. Nel 2000, quando ero ministro dell'Industria, aprii un ufficio del ministero a Milano. Siccome non mi piace parlare di quello che ho fatto prima, non l'ho detto in questi giorni ma per tutto quell'anno e mezzo al ministero dell'Industria io ho passato tutti i lunedì a Milano. Quindi non mi scandalizzo assolutamente se c'è un decentramento di parti dei ministeri".

Letta: "Mi sembra assolutamente normale che se ne discuta in un Paese come il nostro molto decentrato e regionalizzato"

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell'incontro in Assolombarda, a Milano replicando a chi gli chiedeva cosa ne pensa dell'ipotesi lanciata dal leader della Lega, Matteo Salvini, di un ministero dell'Innovazione, Intelligenza artificiale e digitalizzazione nel capoluogo lombardo. "Il tema di fondo - ha sottolinea Letta - è farne qualcosa di funzionale, non di propagandistico. Non è uno scandalo che ci sia un pezzo del sistema amministrativo pubblico che abbia delle ramificazioni sul territorio, in particolare a Milano. Lo feci io 21 anni fa, non mi sembra una grande nuova idea, mi sembra assolutamente normale che si discuta di queste cose, soprattutto in un Paese come il nostro molto decentrato e regionalizzato".