Enrico Pazzali: " Milano “sede naturale” per Ministero dell'Innovazione"

“Milano è la culla dell’innovazione del nostro Paese, sperimentazione fa parte del suo DNA e per questo sarebbe la “sede naturale” per ospitare il Ministero dell’Innovazione” Cosi Enrico Pazzali, il Presidente di Fondazione Fiera Milano sulla proposta lanciata da Matteo Salvini al Forum Ambrosetti di Cernobbio di portare in Lombardia, a Milano, la sede del “Ministero dell’Intelligenza Artificiale, dell’Innovazione e della digitalizzazione”: Da sempre la Lombardia e in particolare Milano sono la culla dell’innovazione del Paese. La capacità di sperimentare fa parte del DNA della Città ed è condivisa da chiunque la viva. Pur nel solco della sua tradizione, Milano ha saputo creare negli anni un ecosistema in continua espansione, in grado di offrire a giovani e imprenditori i migliori spazi e importanti risorse al servizio dello sviluppo tecnologico-digitale e alla crescita"

Pazzali: "Qui si trova una parte significativa delle imprese innovative italiane"

"Qui si trova una parte significativa delle imprese innovative italiane, delle realtà internazionali e dei campioni nazionali che ogni giorno contribuiscono a disegnare il futuro, nonché dei centri di ricerca e delle Università d’eccellenza che offrono una formazione sempre più all’avanguardia. Non a caso la nostra città è candidata a ospitare la terza sede del Tribunale Europeo dei Brevetti e per tutte queste ragioni sarebbe un' opportunità non solo per Milano, ma per il Ministero stesso avere sede nel centro nevralgico del paese per l'innovazione. L’idea e in linea alla nostra mission siamo assolutamente disponibili al dialogo e a offrire in poco tempo una “casa” adeguata e all’altezza per ospitare il Ministero tra le strutture collocate tra il Portello e City-Life”