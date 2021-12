Entra in vigore il Super Green Pass: cosa cambia, regole e controlli a Milano

Cos'è il Super Green Pass e a cosa serve

Scatta oggi il 'Super Green Pass' con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attivita' per i non vaccinati. Il classico 'zero' (un tondo sbarrato da una banda obliqua), l'altrettanto classico QR code e la sua versione 'arricchita' da una batteria con il fulmine all'interno (come sui display degli smartphone in carica): sono le icone che identificano rispettivamente le tre stituazioni "senza Green Pass", "con Green Pass 'base'" e "con Green Pass 'rafforzato'", messe in evidenza nella Tabella delle attivita' consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 resa nota dal sito del Governo.

Super Green Pass, dove si applica

"In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e alle ordinanze del ministro della Salute, si applicano le misure previste", si legge sul sito. Resta inteso che valgono, si precisa ancora, "per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto" e "per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedi' 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano". "Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali e' necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti".

Super Green pass niente cinema e teatro a chi non ce l'ha

Il Green Pass rafforzato aprira' le porte di cinema, locali, teatri, ristoranti e bar. Lo avra', automaticamente, chi e' vaccinato o guarito dal Covid. Per i vaccinati la durata e' di nove mesi dall'ultima dose ricevuta, che sia la seconda o la terza. Per i guariti la durata e' di sei mesi. Il Green Pass base, quello che si ottiene con il tampone molecolare che dura 72 ore o antigenico che dura 48 ore, servira' per andare al lavoro e per usare i mezzi pubblici.

Super Green Pass, come funziona nelle scuole

L'accesso a scuola e' garantito per gli studenti di Scuole superiori e Istituti tecnici, sia in zona Bianca, sia Gialla, sia Arancione, anche senza Green Pass. Per gli studenti universitari, invece, niente lezioni per chi e' senza Green Pass, e porte aperte invece per chi ha il Base e il super. Gli alunni al di sotto dei 12 anni potranno usare i mezzi del Trasporto scolastico dedicato esclusivamente a loro (scuolabus) anche senza Green Pass sia che si trovino in zona Bianca, Gialla o Arancione.

Milano, mascherina all'aperto in centro

A Milano è obbligatorio l'uso di mascherina anche all'aperto in centro sino a fine anno. Piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Mercanti, piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila. Sono i luoghi in cui fino a venerdì 31 dicembre 2021, "nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00" è in vigore l'ordinanza sull'obbligo di indossare, nei luoghi all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I controlli sui mezzi pubblici

Per i controlli sui mezzi di trasporto pubblico, previsti con l'entrata in vigore del super Green pass, "abbiamo messo in campo squadre affiancate" di dipendenti Atm e forze dell'ordine. A dirlo e' il prefetto di Milano, Renato Saccone. "Dipendenti del gestore del servizio e forze ordine procederanno a controlli preventivi, prima di salire a bordo" ed eventualmente anche "alla discesa". Nel primo caso, sottolinea il prefetto, se non in regola si viene respinti, mentre nel secondo si riceve una multa.