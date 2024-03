Erba, condanna definitiva per Marzouk: aveva diffamato i fratelli Castagna

Condanna definitiva per Marzouk: aveva diffamato i fratelli Castagna

Diventa definitiva la condanna per diffamazione aggravata decisa in primo grado un anno fa per Azouz Marzouk. L'uomo - come riporta Repubblica - è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere, oltre al pagamento di 70mila euro di risarcimento. Si tratta di un nuovo capitolo (chiuso) della strage di Erba che va a favore - in questo caso - dei fratelli Pietro e Beppe Castagna - tirati in ballo proprio da Marzouk.

Erba: udienza rinviata al 16 aprile con l'intervento della difesa

Nel frattempo è stato rinviato al 16 aprile, alle ore 9:00, l'intervento della difesa di Rosa e Olindo nell'udienza per l'istanza di revisione in merito al processo sulla strage di Erba (i due sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo). L'avvocato Nico D'Avola, legale difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, aveva chiesto "più tempo" per leggere le memorie difensive e di "non dover discutere oggi, nel merito dell'istanza". "Noi - ha affermato D'Avola - non abbiamo il tempo concreto di analizzare e studiare le memorie depositate dalle parti civili, quindi crediamo che sia necessaria una nuova udienza prima di poter discutere".