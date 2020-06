Esami di maturità: in Lombardia mancano i presidenti di commissione

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Situazione difficile per gli esami di maturità in Lombardia. Su 1700 commissioni d'esame 700 sono ancora prive di un presidente. A vuoto anche la seconda chiamata fatta dall’Ufficio scolastico regionale che dovrà nei prossimi giorni agire d’ufficio, cioè convocare presidi in pensione o professori di scuole superiori con almeno 10 anni di anzianità. E il caso lombardo comincia a preoccupare anche il ministero. A Milano venerdì ne mancavano ancora 300 su 600, a Varese 70 e a Monza 65. Le preoccupazioni crescono perche' al momento della costituzione delle commissioni, che deve avvenire entro il 13 giugno, gli altri sei professori che giudicheranno i maturandi sono professori della classe: quello di italiano e della materia di indirizzo e altri quattro secondo quanto prevede il decreto scuola che entro venerdì sarà approvato definitivamente dalla Camera. Quanti di loro eventualmente presenteranno il certificato medico per chiedere di non tornare in classe ma di poter fare l’esame a distanza da casa collegati in video, lo si saprà più o meno in tempo reale, all’inizio dell’esame.