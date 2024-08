Esce dal carcere e torna a perseguitare l'ex compagna. La donna: "Un incubo"

Un uomo, recentemente scarcerato dopo una condanna per stalking e revenge porn, ha ripreso a perseguitare la sua ex compagna, una donna di 33 anni della provincia di Cremona. Solo cinque ore dopo essere stato rilasciato, il 53enne Murat, fotografo turco, ha ricominciato a minacciarla, portando la donna a denunciarlo nuovamente. "È un incubo, un'ossessione", ha dichiarato la vittima al 'Corriere della Sera'.

Le persecuzioni online

Dopo aver scontato cinque mesi in custodia cautelare a Bergamo, Murat non ha perso tempo nel riprendere il suo comportamento persecutorio. Ha creato falsi profili sui social, contattato amici della vittima e persino realizzato una finta pagina di giornale per insultarla. Nonostante i cambiamenti di lavoro e città, la donna si è ritrovata nuovamente sotto l'ombra dell'uomo, che è riuscito a rintracciarla in breve tempo.

La vittima: "Non mi sento tutelata"

La vittima, che ha già affrontato il difficile percorso di denuncia e sostegno psicologico, si sente nuovamente impotente di fronte a questa situazione. "Un incubo, una ossessione. Non mi sento tutelata", ha affermato, esprimendo frustrazione per l'inutilità percepita delle sue precedenti azioni legali. Anche con il supporto di familiari e amici, la donna continua a lottare per liberarsi da questo incubo ricorrente.