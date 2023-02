Escort a Milano, la vendetta del cliente-hacker insoddisfatto

Chi il misterioso Anonymus che entra nei siti delle escort e le svillaneggia?

Sul sito “Russian girs for me”, uno dei piu accreditati portali per incontri con accompagnatrici (eufemismo per prostitute) è comparso da diversi giorni uno strano ritocco alle pubblicità delle "girls": una rossa scritta, LADRA, messa da una mano anonima sulle foto di due escort in vendita a Prato e a Padova . Ma che prima “ operavano” a Milano.

E’ la vendetta di un hacker, che insoddisfatto per il trattamento in camera avuto dalle fanciulle, le ha messe alla gogna telematica. Non era masi successo che un punter ( cosi nel gergo si chiamano tra loro i clienti delle prostitute, un tempo denominati flanellatori o volgarmente "puttanieri” ) protestasse in questo modo, manomettendo la pubblicità delle “girls” russe. Da Parigi, dove l’agenzia propone le lucciole web, ancora nessuna reazione e le donzelle da una settimana sono a disposizione sul sito, a Prato e a Padova, con la scritta "Ladre".

Escort, quando le foto non corrispondono alla realtà

L’hacker- punter - anonimo, sarebbe uno dei tanti clienti truffati dalle escort russe e che spesso scrive recensioni delle "prestazioni“ sui siti aperti dalle comunitè di consumatori di sesso a pagamento: sul sito Punterforum, che raccoglie giornalmente le recensioni degli incontri, e da consigli e impianta dibattiti, fioccano da tempo le invettive e le lamentele dei punter delusi o truffati dalle escort dell’est: le foto non corrispondono alla realtà, i “servizi” promessi non esistono, la truffa è sempre più spesso presente in camera, dicono gli insoliti “consumatori”.

Il sito, che si presenta come l’Enciclopedia Treccani delle marchette, fa quel che si può contro le truffe e segnala con un grosso FAKE le foto farlocche delle signorine. Il sito Escortforum ha addirittura una squadra di investigatori che gira alcove e hotel e “certifica” le fotografie delle donzelle Doc.

Ma non era mai successo che un cliente, esasperato dalla fregatura, hackerasse un sito di lucciole da url.

I racconti dei clienti insoddisfatti

Abbiamo gironzolato con la necessaria ironia nelle recensioni dei clienti truffati, a Milano: ecco una galleria di bidoni in camera davvero divertente. Le storie in camera con le “ladre”

