Esselunga, in viale Tibaldi un nuovo store e un'app a prova di coda

Secondo quanto riportato da Italiafruit, Esselunga ha inaugurato mercoledì scorso un nuovo punto vendita a Milano, in viale Tibaldi. Lo store si estende su una superficie di 850 metri quadri e ha aperto già dotato dei dispositivi richiesti dall’emergenza Coronavirus: plexiglass nell’area casse; mascherine, guanti e gel forniti ai clienti che ne sono sprovvisti.

Esselunga, oltre a offrire il servizio di consegna a domicilio, da sabato 25 aprile ha attivato l’app Ufirst, pensata per digitalizzare e ridurre le code: grazie infatti al sistema di geolocalizzazione, i clienti potranno visualizzare direttamente dal telefono il punto vendita di Esselunga più vicino, prendere virtualmente il numero per l’accesso e monitorare l’avanzamento della fila da remoto, ricevendo notifiche in prossimità del proprio turno e recandosi sul posto solo da quel momento.

Esselunga ha inoltre deciso, in collaborazione con Caritas Italiana, di lanciare una serie di attività solidali. Con mille punti Fìdaty, i clienti che aderiscono al programma fedeltà potranno sostenere il progetto “Spesa Solidale” donando ai più bisognosi beni di prima necessità per un valore di 15 euro. I prodotti verranno distribuiti sul territorio in relazione alle donazioni effettuate in ogni singolo negozio e consegnati alla rete delle Caritas diocesane presenti in tutta Italia. L’iniziativa sarà attiva fino a metà ottobre. Esselunga ha poi donato 3,7 milioni di euro agli ospedali e agli enti di ricerca italiani; di questi, 1,2 milioni di euro sono stati raccolti grazie al sostegno dei clienti.