Euronext si aggiudica Borsa Italiana per 4 miliardi di euro

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Euronext si è aggiudicata Borsa Italiana per 4 miliardi di euro. Cassa depositi e Intesa entreranno nell’operazione, con un aumento di capitale di Euronext al termine del quale Cdp avrà l’8% circa di Euronext e Intesa il 2%. Stesse quote di Cdc (l’omologo francese di Cdp) e di Bnp Paribas (2%). L’operazione dovrebbe essere finanziata, oltre all’aumento di capitale, anche con emissione di debito e con l’utilizzo della cassa disponibile. Con la Brexit l'orizzonte per Piazza Affari è cambiato anche se Londra in tredici anni, secondo le analisi delle banche d'affari, si è portata a casa utili per un totale di circa 1,7 miliardi. A fine luglio, a sorpresa, Lse ha annunciato che Borsa Italiana sarebbe stata messa in vendita per poter ottenere dalle autorità antitrust il via libera all’acquisizione da parte di Londra di Refinitiv. Secondo il numero uno di Euronext, Stephane Boujnah, Borsa Italiana contribuirà per oltre un terzo ai ricavi del gruppo post-fusione e porterà in Euronext, che adesso si occupa quasi esclusivamente di trading su azioni, le attività di clearing e la piattoforma per gli scambi di titoli di Stato, Mts. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nella governance della società post-acquisizione la presidenza dovrebbe essere riservata a un italiano, che diversamente da adesso avrà anche delle deleghe operative.