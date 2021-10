Bruxelles, al via la “European Alliance Child Guarantee"



Coopselios, Esedra, Ocis, Eurita, Fondazione Easy Care e Cultura&Solidarietà, in alleanza con organizzazioni europee che promuovono la tutela universale dei minori a convegno nella sede della Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles il 13 ottobre, dalle ore 14:00 alle 17:00, per dare il via alla “European Alliance Child Guarantee”, che verrà costitutita ufficialmente il 20 novembre prossimo, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Il 2021 ha segnato un punto di svolta nelle politiche europee in materia di tutela ed attenzione ai diritti dei minori, conseguente alle indicazioni della Commissione Europea che ha elaborato una “Strategia dell’UE sui diritti dei minori”, approvata dagli Stati membri (riuniti nel Consiglio EPSCO) per i minori, con il coinvolgimento diretto di oltre 10.000 bambini e ragazzi per contrastare il rischio di povertà o di esclusione sociale e a garantire l’accesso a servizi e forme di tutela essenziali, oltre che lo sfruttamento dei minori sui luoghi di lavoro..



In continuità con il lavoro fin qui svolto dalle istituzioni europee, numerose realtà non profit e socialmente responsabili vogliono dare il proprio contributo attraverso una rete europea in grado di contribuire alla promozione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comitato Promotore è costituito da Esedra, Eurita, Coopselios, Cultura&Solidarietà, Angelo Europeo, Progettare Zerosei, Fondazione Easy Care, Social Cohesion Days - Osservatorio Internazionale per la Coesione e Inclusione Sociale (OCIS).



L’Alleanza, con la presentazione a Bruxelles, si prefigge di accogliere, riunendole in unico soggetto, coloro che desiderano contribuire al consolidamento delle indicazioni europee sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza..



“L’alleanza di organizzazioni ed imprese europee che esercitano attività nell’ambito dei minori e dell’adolescenza- ha sottolineato Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios - sono utili e necessarie a supportare le indicazioni della Commissione Europea in materia. Anche per assicurare alla stessa Unione Europea la condivisione dei cittadini, organizzati in associazioni ed imprese, sui programmi a garanzia universale dei minori anche nelle situazioni di sfruttamento sui luoghi di lavoro”.