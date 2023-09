Europee: "La Lega è coerente, non c'è il rischio isolamento"

"Non credo proprio ci siano rischi, la Lega è una e assolutamente coerente con il suo pensiero e il messaggio che ha sempre diffuso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento per il centenario dell'Aeronautica Militare a Palazzo Pirelli a Milano, rispondendo a chi gli ha fatto notare che il ministro degli esteri Antonio Tajani è critico per la presenza di Marine Le Pen a Pontida e se la Lega, in questo modo, non si sposti troppo a destra rischiando di isolarsi.