Europee, Moratti pronta a correre. Ma nel suo futuro c'è il Governo

Si candiderà, eccome. Se Gabriele Albertini ha detto urbi et orbi che no, lui non correrà più, riserva degli azzurri ma solo per ruoli che non lo vedano confrontarsi con le urne, Letizia Moratti invece - secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano - si potrebbe mettere a disposizione del partito. Che, al di là dei toni trionfalistici che contraddistinguono ogni congresso e ogni passaggio di potere, ha degli enormi problemi nel Nord Italia, e dunque è sempre di più a trazione centro-sud.

Europee, serve un nome che possa chiamare la gente alle urne

I sondaggi raccontano di consensi presso gli azzurri in picchiata, soprattutto nella Lombardia produttiva. E dunque serve una scossa, serve un nome che possa chiamare la gente alle urne. Pare che il numero uno di Fi Tajani abbia ragionato con la famiglia Berlusconi, e che abbia chiesto a Letizia Moratti un atto di generosità. Non facile né scontato, visto che la tornata delle Europee sarà durissima anche per lei. E in cambio? In cambio c'è ovviamente la lealtà verso il partito, e del partito verso di lei. C'è chi infatti vocifera di un futuro rimpasto di governo. In quel caso, il nome proposto da Fi per un incarico ministeriale apicale sarà quello di Letizia Moratti. C'è pure chi vocifera su un ruolo da commissario europeo, ma pare che lei - l'ex sindaco di Milano, ministro e presidente Rai - non abbia nel mirino ruoli europei...



