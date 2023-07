Europee, Moratti tratta con Forza Italia. Galliani vs Tajani? Rumors

Le prime riunioni ci sarebbero già state. Sherpa al lavoro. E tanti progetti. Letizia Moratti l'aveva detto chiaro e tondo: le Regionali sono solo l'inizio. L'esperienza con il Terzo Polo non è andata benissimo. Però l'idea dell'ex sindaco di Milano è di non mollare. Così, prima si è proposta come federatrice e pacificatrice tra Matteo e Carlo, la coppia scoppiata. Poi, ha iniziato una interlocuzione con Cateno De Luca, all'insegna di un progetto che vuole essere nazionale. E ora - dopo la scomparsa del Cavaliere e Forza Italia in grande rivoluzione - è iniziata l'interlocuzione con gli azzurri. L'obiettivo dichiarato è quello di prepararsi per tempo alle Europee, un gioco difficilissimo a livello di preferenze e di territori. Forza Italia, del resto, è aperta a inserimenti e collaborazioni, con la gestione di Alessandro Sorte coordinatore regionale. I tavoli sono aperti, e c'è chi si inizia a parlare.

Adriano Galliani nuova star emerngente per la famiglia Berlusconi

Sempre sul fronte azzurro arrivano poi notizie di nuovi protagonismi a partire da Monza. E c'è pure chi parla di Adriano Galliani come nuova star emergente per la famiglia Berlusconi all'interno del partito. Sarà lui a correre alle suppletive del Cav, ma potrebbe essere lui l'uomo di fiducia di Piersilvio e Marina. Galliani contro Tajani? La sfida è aperta.

