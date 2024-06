Europee, Sala: "Altro che quelli della ztl, il lavoro paga sempre..."

"E poi noi saremmo quelli della ztl…Il lavoro paga sempre. Lasciamo agli altri le chiacchiere, le urla televisive, i tormentoni populisti. E continuiamo a preferire il lavoro". Così in un post su Instagram il sindaco Giuseppe Sala postando una mappa con l'andamento del voto alle europee nei municipi con i risultati dei partiti di centrodestra e quelli dell'area di centrosinistra.

Già nella giornata di ieri Sala aveva affidato ai social le sue riflessioni a caldo sul voto. "Elly Schlein e il Pd hanno ottenuto un ottimo risultato, in ottica italiana e europea: una formazione che regge, laddove si registra una generale crisi della proposta socialista democratica. Vanno riconosciuti i meriti della segretaria e di una formazione che continua a essere un argine alle destre".

Sala: "A Milano i partiti che mi sostengono hanno ottenuto il 55%"

"Il centrosinistra in Italia non è, purtroppo, competitivo. Tutti sottolineeranno la crisi del M5S, io ripeto quello che sto affermando da tempo: senza il centro non si vince. Giorgia Meloni parla di una restaurazione del bipolarismo puro. Lei ha un centro (Fi, che ha ottenuto un buon risultato), noi no". A Milano "i partiti che mi sostengono hanno ottenuto il 55%"