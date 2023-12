Europee, Sala: "Se Maran corresse lo aiuterei"

"C'e' del tempo, pero' alle europee bisogna cercare di uscire bene e perlomeno a Milano vorrei cercare di fare la mia parte. Poi ovviamente sapete che c'e' qualcuno anche dei miei che e' interessato. Maran ci sta pensando e se decidesse di correre lo aiuterei". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in Duomo spiegando che e' pronto a dare una mano al centrosinistra nella competizione europea. A chi gli chiede se il suo assessore alla Casa Pierfrancesco Maran potrebbe rimanere in carica fino all'eventuale elezione qualora decidesse di candidarsi, risponde riprendendo l'esempio del suo ex assessore Pierfrancesco Majorino, diventato parlamentare europeo: "A Majorino ho permesso di rimanere assessore quindi faro' la stessa cosa".