Evasione dal carcere di Varese: chi sono i due fuggitivi

Due evasi dal carcere di Varese: la fuga è avvenuta martedì 15 febbraio, gli evasi sarebbero riusciti a fuggire scavalcando il muro di cinta. Le loro ricerche sono ancora in corso.

Come racconta Fanpage, si tratta del varesimo Roberto Nardello, 49 anni, e del brianzolo Anthony Ragona, 35 anni. Erano in carcere dal marzo del 2021 per reati contro il patrimonio, rapina e furto.

Evasione a Varese, il sindacato: "Le carceri fanno acqua da tutte le parti"

Sulla vicenda ha diffuso una nota Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP: "Oramai le carceri italiane fanno acqua da tutte le parti. Se continuiamo così a breve le evasioni non faranno più notizia". "Nell’ultimo mese in Italia, questa è la seconda duplice evasione – ha proseguito Di Giacomo in una nota -. Vi è bisogno di una revisione profonda del sistema carcerario italiano che mette al centro la sicurezza degli istituti penitenziari e dall’altra riponga al centro un percorso di rieducazione che è la vera essenza della carcerazione".