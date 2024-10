Evento nazionale dei Professional organizers, appuntamento il 26 e 27 ottobre a Milano

Nel cuore di Milano, il 26 e 27 ottobre, si terrà l'annuale evento nazionale di APOI - Associazione Professional Organizers Italia, un momento per esplorare e approfondire una professione innovativa. Sabato 26 ottobre alle 19.00 l’evento apre le porte a chiunque desideri conoscere più da vicino questa professione innovativa: aspiranti professional organizer, curiosi, chi già opera nel settore e cerca confronto ed ispirazione. Lo Spazio Mosso, scelto per l’evento, non è solo una location, bensì un simbolo di inclusività e di valori etici, perfettamente allineati con l’essenza dell’associazione.

Evento Professional organizers, il focus sarà la relazione

I professionisti associati APOI offrono a privati ed aziende servizi finalizzati a stimolare le capacità organizzative ed a gestire al meglio le risorse personali nei principali ambiti: casa, lavoro, tempo, famiglia, cambiamenti, salute e benessere. Durante i due giorni di incontro, i professionisti del settore si confronteranno su come la cura dell’organizzazione possa trasformare non solo gli spazi fisici, ma anche quelli emotivi e mentali. Dalla gestione della quotidianità familiare all’efficacia sul lavoro e nello studio, fino ad arrivare a situazioni delicate come la malattia o il lutto: l’organizzazione diventa uno strumento potente per affrontare cambiamenti e migliorare la qualità della vita. Il focus dell’edizione 2024 sarà la relazione.