Evi (EV) assessore a Milano? "No, resto in Europarlamento"

"Apprendo dalla stampa - scrive in una nota Eleonora Evi (Europa Verde-Verdi) - in particolare gli articoli pubblicati su il Corriere e Il Giorno in data odierna, che il mio nome sarebbe tra quelli in corsa per il ruolo di assessore a Milano. Vorrei smentire questa ricostruzione e sottolineare che il mio impegno è pienamente concentrato sul ruolo di co-portavoce nazionale di Europa Verde, che in queste amministrative ha ottenuto un grande successo con oltre 40 eletti nei consigli comunali italiani e due sindaci verdi. Sono onorata di aver ricevuto la fiducia dagli iscritti a Europa Verde per ricoprire questo importante ruolo in un momento storico in cui è cruciale ricostruire e far crescere un soggetto politico ecologista solido nel nostro paese."

"Inoltre - aggiunge Evi - da 7 anni svolgo con massimo impegno il mio ruolo di europarlamentare, oggi nella famiglia dei Greens/EFA, compito che intendo proseguire con dedizione in quanto nominata responsabile di importanti dossier europei, come la revisione della Direttiva sull’Efficienza Energetica e quella sulle Emissioni Industriali, cruciali nella messa a terra degli impegni europei nell’ambito del Green Deal Europeo e del pacchetto “Fit for 55%” che vedrà impegnate le istituzioni europee nei prossimi mesi e sui quali Europa Verde potrà giocare un ruolo di primo piano in Parlamento europeo."

