Ex vicesindaco del Comasco uccise a coltellate nella sua abitazione

L'ex vicesindaco di Garzeno, comune nel Comasco, è stato ucciso nella sua abitazione a Catasco. Candido Montini aveva 76 anni ed era titolare di un negozio di alimentari. Il ritrovamento risale alla mattina di mercoledì. Sul corpo del 76enne diverse ferite da arma da taglio al collo e all'addome. Dai rilievi effettuati nell'abitazione non sembrerebbe mancare nulla. Candido Montini era una persona nota e attiva a Catasco, riferisce Adnkronos: vedovo, con due figli, viveva da solo e gestiva il suo negozio di alimentari. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, anche se sembra remota l'ipotesi di una rapina cruenta. L'uomo inoltre non avrebbe avuto nemici ma comunque si continua a scavare fra le sue frequentazioni e conoscenze.