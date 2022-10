EXPOdetergo International, ecco come vincere la sfida energetica

La biancheria di 2 milioni di stanze di albergo, le tovaglie di 184mila ristoranti, le lenzuola di 211.000 posti letto ospedalieri e più di 600.000 divise di operatori sanitari: sono queste le cifre che sintetizzano un anno di attività delle lavanderie industriali (fonte Assosistema 2022), senza considerare il contributo delle realtà di quartiere che offrono un servizio ad alto valore aggiunto ad ognuno di noi. Un comparto da cui dipende, dunque, la continuità di settori chiave della nostra economia, ma che oggi, come tante altre realtà fortemente energivore, sta subendo le conseguenze del caro bollette, e chiede urgentemente soluzioni per ottimizzare i costi che si trova ad affrontare. In questo scenario si inserisce la prossima edizione di EXPOdetergo International, una delle manifestazioni più importanti al mondo per il settore, dedicata ad attrezzature, servizi e prodotti per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili, che si terrà da domani al 24 ottobre a Fiera Milano. Saranno presenti Melania Nichilo Rizzoli, Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fiera Milano, Marco Sancassani, Presidente EXPOdetergo International e Giuseppe Conti, Presidente Assofornitori.

Investire in innovazione vuol dire essere competitivi sul mercato

“EXPOdetergo International 2022 si colloca in un momento storico complesso, che vede il nostro settore particolarmente sensibile al tema del caro energia. Per questo è necessario agire subito, per evitare che le criticità si riflettano sui servizi pubblici essenziali come ospedali ed RSA, che ogni giorno ci vedono impegnati in prima linea.” – osserva Marco Sancassani, Presidente di EXPOdetergo International – “Sono comunque certo che risposte concrete verranno anche dalla fiera: le nuove macchine, in azione combinata con processi più innovativi, sono in grado di utilizzare meno energia, consentendo un risparmio variabile tra il 30% e il 40%. Oggi, avere il coraggio di investire in innovazione vuol dire essere competitivi sul mercato”.



“EXPOdetergo International torna dopo quattro anni a dare voce al meglio della produzione mondiale. Con 250 aziende espositrici, infatti, si riconferma punto di riferimento per il settore, riconosciuto a livello globale come appuntamento da non perdere. Nei prossimi giorni operatori da tutto il mondo verranno qui a vedere cosa c’è di nuovo per le lavanderie, perché è qui che il mercato può fare business e networking” - aggiunge Simona Greco, Direttore Exhibitions di Fiera Milano. Grazie alla presenza di aziende provenienti da tutto il mondo (250 espositori, per il 33% esteri da 22 Paesi) e di tutte le associazioni di riferimento del mercato Italiano – Assofornitori, Assosistema, Assosecco, CNA e Confartigianato – che hanno scelto di portare in fiera il loro know how, EXPOdetergo International si preannuncia come un momento imperdibile per gli operatori per comprendere i cambiamenti in atto ed elaborare nuove strategie.



LO SCENARIO



Con un fatturato di 1,7 miliardi di euro e più di 20.000 addetti, il mondo delle lavanderie industriali in Italia rappresenta un comparto importante, ma soprattutto garantisce la continuità di settori chiave della nostra economia – il turismo e la ristorazione – e fornisce servizi essenziali al mondo ospedaliero. A parlare sono gli stessi numeri: in un anno il comparto igienizza la biancheria di 2 milioni di posti letto alberghieri, gestisce il tovagliato di 184mila ristoranti e, in ambito sanitario, sanifica più di 211.000 posti letto e veste più di 600.000 operatori sanitari (Fonte: Assosistema – Confindustria). Ma non è da meno il mondo delle lavanderie artigianali: in un Paese come il nostro, che da sempre vanta nelle tecnologie per lo stiro e il lavaggio a secco una eccellenza apprezzata in tutto il mondo, sono 19.752 le imprese di prossimità, con 48.052 addetti e un fatturato di 1,3 miliardi di euro (Fonte: Ufficio Studi di Confartigianato). Un mondo spesso fatto di aziende unipersonali -più di 6 su 10 sono realtà artigianali – che vive di esperienza, competenza, capacità di gestire il rapporto con i clienti.



LA PROPOSTA DELLA MANIFESTAZIONE



Tre i temi chiave che caratterizzeranno la proposta espositiva: sostenibilità, digitalizzazione e igienizzazione. Le lavanderie sono oggi chiamate a un grande cambiamento, che vede nell’attenzione all’ambiente, nell’evoluzione digitale e nella garanzia di igienizzazione tre punti cardine che possono concretamente contribuire alla crescita del settore. “Fare più con meno”: è questo l’obiettivo principale della manutenzione dei tessili ormai da qualche anno. Sostenibilità significa mantenere la massima efficienza, igiene e produttività insieme al minor dispendio di energia, acqua e detergenti.