F1: il Gran Premio di Monza genera un indotto record di 178,8milioni di euro

La 95esima edizione del Gran Premio d'Italia a Monza, in programma il 1° settembre, si preannuncia non solo come un evento sportivo di grande richiamo, ma anche come un motore economico di rilievo. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, l'indotto generato dall'evento raggiungerà i 178,8milioni di euro. Le spese dei circa 300mila visitatori attesi si distribuiranno tra alloggio (33% del totale), shopping (30%), ristorazione (16%), biglietti d'ingresso (15%) e trasporti (6%). L'impatto economico si estende ben oltre la Brianza, coinvolgendo anche l'area metropolitana di Milano e altre province lombarde come Como, Lecco e limitrofi.

"Fuori Gp": un calendario ricco di eventi e spettacoli

Il Gran Premio porta con sé un'ondata di iniziative che coinvolgeranno tutta la regione. Il "Fuori Gran Premio," organizzato da Confcommercio Monza, vedrà numerosi eventi tra spettacoli, dj set, street food e concerti. A Monza, sabato 31 agosto, piazza Sandro Pertini si animerà con "Fuori GP Monza in Bianco Rosso," una serata di musica e spettacoli che avrà come madrina Gemma Galli, ex capitano della nazionale di nuoto sincronizzato. A Vedano al Lambro e Macherio, tra il 30 agosto e il 2 settembre, si terranno concerti, esibizioni di auto storiche e spettacoli pirotecnici. Anche Biassono parteciperà con "Live the Passion – Music & Fun," un evento che accompagnerà i fan della F1 fino al termine del weekend.