F1: McLaren di Senna ricreata con mattoncini Lego per GP di Monza

F1: McLaren di Senna ricreata con mattoncini Lego per GP Monza

Lego Italia e Automobile Club Milano uniscono le forze per portare in pista una delle piu' iconiche monoposto della storia, ricreata interamente in mattoncini. Infatti, dal 26 agosto all'8 settembre 2024, gli appassionati di velocita' e di costruzioni potranno ammirare una spettacolare replica in scala 1:1 della leggendaria McLaren MP4/4 del 1988 guidata da Ayrton Senna. La vettura e' stata realizzata da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional italiano, e vanta numeri da record: 400mila mattoncini utilizzati, 120 ore di progettazione e 700 di costruzione per 610 chilogrammi di peso.

Un tributo imperdibile con capolavori in miniatura

Dal 29 agosto al 1 settembre, in concomitanza con il GP di Formula 1 a Monza, la monoposto fara' una speciale apparizione nella Club House di Automobile Club Milano della citta' brianzola. Qui, nel cuore del "tempio della velocita'", appassionati e addetti ai lavori potranno ammirare da vicino questa straordinaria creazione e scattarsi memorabili foto ricordo. Ad accompagnare la replica, sara' presente anche una fedele riproduzione in mattoncini del casco del mitico pilota brasiliano, di cui proprio quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa. Dopo il weekend a Monza, la monoposto si trasferira' nella sede di ACM in Corso Venezia 43 a Milano, dove rimarra' dal 2 all'8 settembre e sara' protagonista di una mostra speciale, appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori che avra' inizio il 26 agosto. Infatti, saranno esposti anche 29 modellini di auto da gara in mattoncini realizzati dagli AFOL (Adults Fan of Lego) Luca Rusconi, che li ha progettati, e Francesco Frangioja, che li ha costruiti. Le mini vetture sono delle autentiche, piccole opere d'arte, come la Tyrrel P34, la prima e unica vettura a sei ruote a gareggiare in Formula 1, e raccontano la storia del campionato automobilistico piu' amato di sempre. Dal 2 all'8 settembre, infine, i fan piu' grandi e piu' piccoli dei motori potranno ricevere in omaggio una miniatura della Lego Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna da costruire e collezionare.