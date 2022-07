Parroco celebra la messa in mare a Crotone, la Procura apre un fascicolo

Fa troppo caldo, don di Milano celebra messa in mare a Crotone

Un materassino come altare e messa celebrata tra le onde del mare antistante la spiaggia a Crotone. E' l'insolita scelta di don Mattia Bernasconi, viceparroco della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano in trasferta in Sicilia con alcuni ragazzi per partecipare a un campo della legalità di Libera.

E' accaduto domenica 24 luglio: il sacerdote ha spiegato che la messa si sarebbe dovuta celebrare nella pineta ma gli spazi erano occupati. E così, dato il gran caldo, ha pensato di officiare direttamente in mare: ""È stato bellissimo, anche se ci siamo scottati", ha raccontato.

Messa in mare, la curia di Crotone: "La celebrazione deve mantenere il decoro"

La curia di Crotone, pur evitando la polemica, è intervenuta mostrando di non aver particolarmente gradito la scelta: "Questi giovani hanno arricchito con la loro presenza la nostra terra e hanno vissuto un momento di crescita che inciderà anche nei luoghi della loro vita quotidiana. Prendendo spunto da questo episodio, però, è necessario ricordare che la celebrazione eucaristica e, in generale, la celebrazione dei sacramenti possiede un suo linguaggio particolare, fatto di gesti e simboli che, da parte dei cristiani e particolarmente dei ministri ordinati, è giusto rispettare e valorizzare, senza rinunciarvi con troppa superficialità. In alcuni casi particolari, in occasione di ritiri, campi scuola, nei luoghi di vacanza è anche possibile celebrare la Messa fuori dalla chiesa. Bisogna sempre, però, prendere contatti con i responsabili ecclesiali del luogo dove ci si trova, per consigliarsi sul modo più opportuno di realizzare una celebrazione eucaristica di questo genere. Soprattutto è necessario mantenere quel minimo di decoro e di attenzione ai simboli richiesti dalla natura stesse delle celebrazioni liturgiche".

La Procura di Crotone apre un fascicolo: "Offesa a una confessione religiosa". Il parroco è indagato

E la procura della Repubblica di Crotone ha reso noto che il suo ufficio ha "iscritto un fascicolo ed avviato indagini per 'offesa a una confessione religiosa'. Gli accertamenti sono stati delegati alla Digos di Crotone. Don Mattia Bernasconi risulta iscritto nel registro degli indagati