Fa video senza velo su Tik Tok: 16enne picchiata dal padre

Ha postato dei video su Tik Tok dove era senza velo ma i parenti in Egitto avrebbero avvisato il padre che per questo l'ha picchiata. Come riporta l'agenzia La Presse, il fatto è accaduto a Brescia. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, la giovane di 16 anni è riuscita ad avvisare un'amica che ha allertato il 112. L'uomo è stato denunciato a piede libero, mentre la ragazza è finita in ospedale e poi in una struttura protetta