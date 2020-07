Fabrizio Corona, schiamazzi sino a tarda ora: arrivano a carabinieri

Nuovi guai per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che, agli arresti domiciliari, ha fatto festa con cinque amici e musica alta fino a tarda ora sabato, provocando le lamentele dei vicini e l'intervento dei carabinieri. Già durante il lockdown si erano accesi i riflettori sul 46enne, che aveva ricevuto più volte nella propria abitazione il personal trainer, meritandosi un richiamo dal tribunale di sorveglianza. Rispetto ai fatti di sabato, il tribunale sta valutando gli accertamenti fatti dai carabinieri. Ma il suo legale Ivano Chiesa accusa: "Capisco che Corona faccia sempre notizia ma se gli rompono i c… in questo modo, prima o poi andrà fuori di testa. Forse vogliono proprio che ritorni quello di prima. Solo io so quanta fatica ho fatto per farlo cambiare, ho fatto più fatica che con i capi mafia. Ora sta rispettando la detenzione domiciliare alla perfezione, non è mai stato trovato una volta fuori. E' un uomo che sta cercando di riprendersi la sua vita".