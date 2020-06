Fabrizio Piccinini nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

Fabrizio Piccinini il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

E' Fabrizio Piccinini il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. Ha 59 anni, due lauree in ingegneria e architettura , proviene dal Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, dove ha coordinato i soccorsi legati alla tragedia del Ponte Morandi. Originario della provincia di Pavia, Piccinini non e' alla prima esperienza in Lombardia: ha diretto, infatti, negli anni scorsi i Comandi di Lecco, Pavia e Bergamo. "Fra gli obiettivi che mi propongo - ha detto Piccinini nel suo primo incontro con il personale del Comando di via Messina, a Milano - ci sara' quello di elevare ulteriormente il gia' ottimo livello di risposta alle istanze dei cittadini milanesi, sia per quanto riguarda il soccorso tecnico-urgente che per l'attivita' autorizzativa prevista dalla legislazione vigente in materia di prevenzione incendi". Si è insediato questa mattina.